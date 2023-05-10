В Минобороны опровергли российские фейки о гибели Сырского и других генералов

https://racurs.ua/n182883-v-minoborony-oprovergli-rossiyskie-feyki-o-gibeli-syrskogo-i-drugih-generalov.html

Ракурс

У Міноборони спростували російські фейки про загибель командувача Сухопутними військами Олександра Сирського та інших генералів ЗСУ.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр написала у своїх соцмережах, що упродовж тижня росіяни запустили у мережу повідомлення про загибель трьох вищих українських командирів.

У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Всі живі, — зазначила Маляр.

Вона написала, що зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

психологічний вплив на саму людину;

деморалізація українських військ;

короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування, — додала застпниця міністра оборони.

10 травня російські ТГ-канали почали повідомляти про нібито загибель на фронті Сирського, який у 2023 році активно відвідує фронт, зокрема в районі Бахмута.

2 травня речник Сил ТРО у коментарі «Суспільному» спростував інформацію про загибель командувача ТРО Танцюри. Раніше ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин повідомив, що його підрозділи під Бахмутом імовірно влучили в автомобіль, в якому перебував Танцюра, внаслідок чого генерал загинув.