Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Минобороны опровергли российские фейки о гибели Сырского и других генералов

В Минобороны опровергли российские фейки о гибели Сырского и других генералов

10 мая 2023, 15:09
999

У Міноборони спростували російські фейки про загибель командувача Сухопутними військами Олександра Сирського та інших генералів ЗСУ.


.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр написала у своїх соцмережах, що упродовж тижня росіяни запустили у мережу повідомлення про загибель трьох вищих українських командирів.

У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Всі живі, — зазначила Маляр.

Вона написала, що зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

  • психологічний вплив на саму людину;
  • деморалізація українських військ;
  • короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування, — додала застпниця міністра оборони.

10 травня російські ТГ-канали почали повідомляти про нібито загибель на фронті Сирського, який у 2023 році активно відвідує фронт, зокрема в районі Бахмута.

2 травня речник Сил ТРО у коментарі «Суспільному» спростував інформацію про загибель командувача ТРО Танцюри. Раніше ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин повідомив, що його підрозділи під Бахмутом імовірно влучили в автомобіль, в якому перебував Танцюра, внаслідок чого генерал загинув.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров