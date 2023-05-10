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В Міноборони спростували російські фейки про загибель Сирського та інших генералів
У Міноборони спростували російські фейки про загибель Сирського та інших генералівhttps://racurs.ua/ua/n182883-u-minoborony-sprostuvaly-rosiyski-feyky-pro-zagybel-syrskogo-ta-inshyh-generaliv.htmlРакурс
У Міноборони спростували російські фейки про загибель командувача Сухопутними військами Олександра Сирського та інших генералів ЗСУ.
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Заступник міністра оборони Ганна Маляр написала у своїх соцмережах, що упродовж тижня росіяни запустили у мережу повідомлення про загибель трьох вищих українських командирів.
У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Всі живі, — зазначила Маляр.
Вона написала, що зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:
- психологічний вплив на саму людину;
- деморалізація українських військ;
- короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.
Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування, — додала застпниця міністра оборони.
10 травня російські ТГ-канали почали повідомляти про нібито загибель на фронті Сирського, який у 2023 році активно відвідує фронт, зокрема в районі Бахмута.
2 травня речник Сил ТРО у коментарі «Суспільному» спростував інформацію про загибель командувача ТРО Танцюри. Раніше ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин повідомив, що його підрозділи під Бахмутом імовірно влучили в автомобіль, в якому перебував Танцюра, внаслідок чого генерал загинув.
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