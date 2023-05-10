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Ракурс
Россияне разграбили все больницы Энергодара и предприятия у ЗАЭС – Генштаб

Россияне разграбили все больницы Энергодара и промзону у ЗАЭС — Генштаб

10 мая 2023, 20:22
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Солдати окупаційної армії країни-агресора росії під приводом евакуації мирних мешканців продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.


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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 10 травня.

За даними Генштабу, в Енергодарі воєнні злочинці рф повністю розграбували всі міські медичні установи, а медичне обладнання міста вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя.

Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, 9 травня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські загарбники вивозять з міста-сателіта Запорізької АЕС документацію, комп’ютерну техніку, й інше награбоване майно. У місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

Источник: Ракурс


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