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Росіяни розграбували всі лікарні Енергодара і підприємства біля ЗАЕС – Генштаб
Росіяни розграбували всі лікарні Енергодара і промзону біля ЗАЕС — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n182893-rosiyany-rozgrabuvaly-vsi-likarni-energodara-i-promzonu-bilya-zaes-genshtab.htmlРакурс
Солдати окупаційної армії країни-агресора росії під приводом евакуації мирних мешканців продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 10 травня.
За даними Генштабу, в Енергодарі воєнні злочинці рф повністю розграбували всі міські медичні установи, а медичне обладнання міста вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя.
Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.
Нагадаємо, 9 травня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські загарбники вивозять з міста-сателіта Запорізької АЕС документацію, комп’ютерну техніку, й інше награбоване майно. У місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.
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