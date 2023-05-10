Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни розграбували всі лікарні Енергодара і підприємства біля ЗАЕС – Генштаб

Росіяни розграбували всі лікарні Енергодара і промзону біля ЗАЕС — Генштаб

10 тра 2023, 20:22
999

Солдати окупаційної армії країни-агресора росії під приводом евакуації мирних мешканців продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.


.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 10 травня.

За даними Генштабу, в Енергодарі воєнні злочинці рф повністю розграбували всі міські медичні установи, а медичне обладнання міста вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя.

Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, 9 травня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські загарбники вивозять з міста-сателіта Запорізької АЕС документацію, комп’ютерну техніку, й інше награбоване майно. У місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів