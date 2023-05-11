Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский диктатор подписал указ о военных сборах резервистов, фото: «Главком»

Указ путина о военных сборах содержит скрытые разделы — Минобороны

11 мая 2023, 08:51
999

Нещодавній указ російського диктатора володимира путіна про призов резервістів на військові збори має два розділи з позначкою «таємно».


.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Міноборони України у Твіттері.

Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян, — наголошують в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, путін нещодавно оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров