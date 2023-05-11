Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский диктатор подписал указ о военных сборах резервистов, фото: «Главком»
Указ путина о военных сборах содержит скрытые разделы — Минобороныhttps://racurs.ua/n182901-ukaz-putina-o-voennyh-sborah-soderjit-skrytye-razdely-minoborony.htmlРакурс
Нещодавній указ російського диктатора володимира путіна про призов резервістів на військові збори має два розділи з позначкою «таємно».
.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Міноборони України у Твіттері.
Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян, — наголошують в українському оборонному відомстві.
Нагадаємо, путін нещодавно оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...