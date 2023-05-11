Російський диктатор підписав указ про військові збори резервістів, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n182901-ukaz-putina-pro-viyskovi-zbory-mistyt-pryhovani-rozdily-minoborony.html

Ракурс

Нещодавній указ російського диктатора володимира путіна про призов резервістів на військові збори має два розділи з позначкою «таємно».

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Міноборони України у Твіттері.

Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян, — наголошують в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, путін нещодавно оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.