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Ракурс
Російський диктатор підписав указ про військові збори резервістів, фото: «Главком»

Указ путіна про військові збори містить приховані розділи — Міноборони

11 тра 2023, 08:51
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Нещодавній указ російського диктатора володимира путіна про призов резервістів на військові збори має два розділи з позначкою «таємно».


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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Міноборони України у Твіттері.

Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян, — наголошують в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, путін нещодавно оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.

Джерело: Ракурс


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