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Російський диктатор підписав указ про військові збори резервістів, фото: «Главком»
Указ путіна про військові збори містить приховані розділи — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n182901-ukaz-putina-pro-viyskovi-zbory-mistyt-pryhovani-rozdily-minoborony.htmlРакурс
Нещодавній указ російського диктатора володимира путіна про призов резервістів на військові збори має два розділи з позначкою «таємно».
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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Міноборони України у Твіттері.
Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян, — наголошують в українському оборонному відомстві.
Нагадаємо, путін нещодавно оголосив призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори.
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