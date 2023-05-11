Покинувшего Финляндию из-за «русофобии» российского националиста арестовали на въезде в рф

На въезде в рф арестовали пророссийского политика, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n182903-pokinuvshego-finlyandiu-iz-za-rusofobii-rossiyskogo-nacionalista-arestovali-na-vezde-v-rf.html

Ракурс

На виїзді з Фінляндії до росії затримали прибічника російської націоналістичної політсили «Інша Росія Едуарда Лімонова» Сергія Порохового.

.

Чоловік у 2013 році отримав політичний притулок у Фінляндії, проте вирішив виїхати з країни після її вступу до НАТО, скаржачись на «русофобію», повідомляє російське видання «Закс.ру».

Як з’ясувалося, раніше судом йому заочно було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, — розповіли виданню представники партії.

Пороховой був був одним із 12 фігурантів відкритої у росії у 2010 році кримінальної справи про продовження діяльності визнаної екстремістською та забороненої у рф Націонал-більшовицької партії (НБП). У 2011 році він залишив країну, а ще через два роки отримав політичний притулок у Фінляндії. У росії його оголосили в розшук.

Сергій чудово розумів, що його може очікувати затримання. Проте він прийняв принципове рішення повернутися в Росію. Жити в ворожій Фінляндії, що стала з нейтральної, спостерігаючи навколо русофобію та «українобісся», для нього стало морально неприйнятним, — заявили представники партії.

Партія «Інша Росія» була створена у 2010 році в москві колишнім керівництвом НБП й не отримала офіційної реєстрації мін’юсту рф, тож фактично діє нелегально. Водночас партія активно підтримує російську агресію проти України. Зокрема, її членів помічали у лавах терористів так званих лнр та днр.

Сергій планував допомагати фронту, збирався стати волонтером і поїхати до Донецька в рамках руху «Інтербригади». Тепер на Порохового чекає етапування до Петербурга, — зазначили в коментарі виданню представники «Іншій Росії».

Джерело: «Закс.ру»