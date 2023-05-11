Владимир Зеленский рассказал о готовности к контрнаступлению. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n182913-zelenskiy-rasskazal-o-gotovnosti-k-kontrnastupleniu-i-o-davlenii-partnerov.html

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Готовність до контрнаступу прокоментував президент України Володимир Зеленський.

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Українські військові готові до контрнаступу «з точки зору мотивації та комплектування бригад». Однак надійшла ще не вся техніка, зокрема броньована. Тому ЗСУ потребують ще «деяких речей», бо озброєння надходить партіями. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю BBC.

З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати, нам ще потрібно трохи часу, — зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив, що партнери не можуть тиснути з початком контрнаступу, бо вони партнери, а не власники. За словами лідера, «дата наступальних дій мотивує нас самих».

Вони можуть консолідувати свої сили, давати консультації Україні, допомагати, пропонувати будь-що. По-перше, ми всі вільні й відкриті, і кожен має право і свободу на те, щоб запропонувати свою допомогу чи ні, свої думки тощо. Але не тиснути з цим, тому що війна йде у нас. І не можна змушувати Україну відступити від своїх якихось цінностей, інтересів. Не можна змусити Україну просто віддати територію, — додав він.

Президент також заявив, що не можна з упевненістю говорити, що контрнаступ ЗСУ повністю відновить суверенітет України. Силам оборони необхідно йти вперед та не допустити замороження конфлікту й повторення мінських угод.

Глава держави допустив, що у разі недостатньо вагомих успіхів контрнаступу деякі країни можуть тиснути на Київ та схиляти до переговорів з москвою, однак жодна з них не має права змушувати Україну поступитись територією.

Також Зеленський не виключає, що вибори президента в США можуть вплинути на ситуацію з допомогою Україні. Однак він упевнений, що двопартійна підтримка України має залишитись.

Крім того, президент спростував причетність атаки дронів на кремль. Цей інцидент він вважає «вигаданою історією», таким чином рф хоче знайти виправдання ударам по цивільних в Україні.

Зеленський також розповів, чому Україна приховує свої втрати на фронті. Зазначив, що таке рішення було ухвалене військово-політичним керівництвом країни. Інформацію триматимуть у секреті й надалі.

Нагадаємо, 9 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що верховний головнокомандувач ще не затвердив остаточні плани контрнаступу ЗСУ, включно з термінами та напрямками просування військ.

Джерело: BBC