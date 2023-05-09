Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n182850-zelenskyy-sche-ne-zatverdyv-ostatochni-plany-kontrnastupu-zsu-danilov.html

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Верховним головнокомандувачем ще не затверджені остаточні плани контрнаступу ЗСУ, включно з термінами та напрямками просування військ. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

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У кабінеті верховного головнокомандувача — президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу — ред.), — наголосив Данілов. — І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено.

За словами Данілова, наразі опрацьовуються відразу кілька варіантів контрнаступу.

Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати (контрнаступу — ред.). Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов’язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема, — наголосив він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»