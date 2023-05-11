Последствия обстрела Торецка. Фото: Андрей Ермак в Telegram

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Ракурс

Місто Торецьк Донецької області у четвер, 11 травня, опинилося під обстрілом російських загарбників.

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Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу. Станом на зараз відомо про дев’ятьох осіб, які дістали поранення — шестеро чоловіків та троє жінок. Серед постраждалих є ціла родина — батьки та їх син. Також пошкоджено будинки, господарські споруди, гаражі та автомобіль. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, російські війська близько 13.00 завдали удару з артилерії. Вже через дві години окупанти знову обстріляли цей населений пункт з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що 10 травня російські загарбники вбили трьох жителів Донеччини, а поранили ще двох. Ворог обстрілював Олександрівську та Курахівську, Часовоярську, Торецьку та Лиманську громади.

Нагадаємо, 11 травня армія російської федерації застосувала РСЗВ «Торнадо» для обстрілу населених пунктів Харківщини. Під обстріл потрапили селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ. Поранення дістали четверо осіб, серед яких 16-річна дівчина. Також влучання ворожих снарядів спричини пожежі та руйнування житлових будинків.