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Последствия российского ракетного удара по Славянску, фото: ГСЧС
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Російські загарбники сьогодні, 11 травня, вранці завдали ракетного удару по місту Слов’янську Донецької області.
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В результаті отримала поранення жінка, яка згодом померла в лікарні, повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та цивільні авто. Виникла пожежа гаража і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння на загальній площі 20 кв. м, яку вже ліквідували.
Від ДСНС до ліквідації наслідків залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці техніки, — зазначають у відомстві.
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