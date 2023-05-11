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Последствия российского ракетного удара по Славянску, фото: ГСЧС

Россияне нанесли ракетный удар по Славянску, погибла женщина (ФОТО)

11 мая 2023, 12:51
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Російські загарбники сьогодні, 11 травня, вранці завдали ракетного удару по місту Слов’янську Донецької області.


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В результаті отримала поранення жінка, яка згодом померла в лікарні, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та цивільні авто. Виникла пожежа гаража і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння на загальній площі 20 кв. м, яку вже ліквідували.

Від ДСНС до ліквідації наслідків залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці техніки, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського ракетного удару по Слов’янську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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