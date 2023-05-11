Последствия российских обстрелов, фото: Юрий Малашко

https://racurs.ua/n182905-rashisty-obstrelyali-kassetnymi-snaryadami-poselok-vblizi-zaporojya-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 10 травня, о 22.05 масовано обстріляли селище Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області.

.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.

В результаті де восьми людей постраждали від касетних снарядів:

п’ятеро місцевих жителів — троє чоловіків та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога;

троє працівників швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Також в результаті обстрілу сталося загоряння п’яти житлових будинків, ще шість будинків пошкоджені.