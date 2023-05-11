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Наслідки російського обстрілу, фото: Юрій Малашко
Рашисти обстріляли касетними снарядами селище поблизу Запоріжжя (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182905-rashysty-obstrilyaly-kasetnymy-snaryadamy-selysche-poblyzu-zaporijjya-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 10 травня, о 22.05 масовано обстріляли селище Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області.
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Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.
В результаті де восьми людей постраждали від касетних снарядів:
- п’ятеро місцевих жителів — троє чоловіків та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога;
- троє працівників швидкої допомоги, які прибули на виклик.
Також в результаті обстрілу сталося загоряння п’яти житлових будинків, ще шість будинків пошкоджені.
Внаслідок обстрілу пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги. Також перебита газова труба. На місці працювала бригада газової служби. Під час гасіння одного із будинків, вогнеборці врятували жінку, яку передали медикам, — зазначають у ДСНС.
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