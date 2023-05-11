Наслідки російського обстрілу, фото: Юрій Малашко

https://racurs.ua/ua/n182905-rashysty-obstrilyaly-kasetnymy-snaryadamy-selysche-poblyzu-zaporijjya-video.html

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Російські загарбники вчора, 10 травня, о 22.05 масовано обстріляли селище Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області.

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Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.

В результаті де восьми людей постраждали від касетних снарядів:

п’ятеро місцевих жителів — троє чоловіків та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога;

троє працівників швидкої допомоги, які прибули на виклик.

Також в результаті обстрілу сталося загоряння п’яти житлових будинків, ще шість будинків пошкоджені.