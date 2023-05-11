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Наслідки російського ракетного удару по Слов’янську, фото: ДСНС
Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську, загинула жінка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182907-rosiyany-zavdaly-raketnogo-udaru-po-slov-yansku-zagynula-jinka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 травня, вранці завдали ракетного удару по місту Слов’янську Донецької області.
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В результаті отримала поранення жінка, яка згодом померла в лікарні, повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та цивільні авто. Виникла пожежа гаража і легкового автомобіля на території приватного домоволодіння на загальній площі 20 кв. м, яку вже ліквідували.
Від ДСНС до ліквідації наслідків залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці техніки, — зазначають у відомстві.
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