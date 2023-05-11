Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: поліція

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Російська армія знову обстріляла Харківську область з важкої реактивної артилерії.

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У четвер, 11 травня, під вогнем окупантів опинилися селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ. У Великому Бурлуку поранення дістали 16-річна дівчина та 43 й 61-річні жінки. Постраждалих доставили до лікарні. Є влучання у місцевий ринок, житлові будники. Обстріли спричинили пожежі. Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

А під час обстрілу Вовчанська ворожий снаряд потрапив у житловий будинок, внаслідок чого постраждала місцева мешканка.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що росіяни здійснили атаку з реактивних систем залпового вогню «Торнадо» близько 11.40. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 11 травня армія рф завдала ракетного удару по місту Слов’янську Донецької області. Поранення дістала місцева мешканка, яка згодом померла в лікарні. Також були пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних житлових будинків та цивільні авто.