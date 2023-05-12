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Ракурс
Близ ТЭЦ в Подмосковье распространяется пожар

Близ ТЭЦ в Подмосковье распространяется пожар (ВИДЕО)

12 мая 2023, 09:20
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Потужна пожежа сталася вранці 12 травня у Підмосков’ї. Загоряння зафіксовано в районі міста Дзержинськ. За деякими даними, загорівся промисловий склад неподалік якого розташована ТЕЦ.


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Відеозаписи пожежі публікують у соцмережах місцеві мешканці.

Источник: Ракурс


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