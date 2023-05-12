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Біля ТЕЦ у Підмосков’ї шириться пожежа
Біля ТЕЦ у Підмосков’ї шириться пожежа (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182931-bilya-tec-u-pidmoskov-yi-shyrytsya-pojeja-video.htmlРакурс
Потужна пожежа сталася вранці 12 травня у Підмосков’ї. Загоряння зафіксовано в районі міста Дзержинськ. За деякими даними, загорівся промисловий склад неподалік якого розташована ТЕЦ.
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Відеозаписи пожежі публікують у соцмережах місцеві мешканці.
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