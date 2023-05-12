Лес у Кременной не помог оккупантам спрятать технику от ВСУ (ВИДЕО)

Лес у Кременной не помог оккупантам спрятать технику от ВСУ

https://racurs.ua/n182933-les-u-kremennoy-ne-pomog-okkupantam-spryatat-tehniku-ot-vsu-video.html

Ракурс

Ліси біля Кремінної у Сєвєродонецькому районі Луганської області не допомогли російським окупантам сховати військову техніку та боєприпаси від воїнів 244-го батальйону 112-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

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Захисники України поділилися відеозаписом з району Кремінських лісів, де вони зупинили ворожий наступ.