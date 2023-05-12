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Ракурс
Ліси Кремінної не допомогли окупантам сховати техніку від ЗСУ

Ліси Кремінної не допомогли окупантам сховати техніку від ЗСУ (ВІДЕО)

12 тра 2023, 09:58
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Ліси біля Кремінної у Сєвєродонецькому районі Луганської області не допомогли російським окупантам сховати військову техніку та боєприпаси від воїнів 244-го батальйону 112-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.


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Захисники України поділилися відеозаписом з району Кремінських лісів, де вони зупинили ворожий наступ.

Джерело: Ракурс


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