Ліси Кремінної не допомогли окупантам сховати техніку від ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182933-lisy-kreminnoyi-ne-dopomogly-okupantam-shovaty-tehniku-vid-zsu-video.html

Ракурс

Ліси біля Кремінної у Сєвєродонецькому районі Луганської області не допомогли російським окупантам сховати військову техніку та боєприпаси від воїнів 244-го батальйону 112-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

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Захисники України поділилися відеозаписом з району Кремінських лісів, де вони зупинили ворожий наступ.