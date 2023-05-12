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Ракурс
Штурмовые действия в Краматорском районе показали ВСУ

Штурмовые действия в Краматорском районе показали ВСУ (ВИДЕО)

12 мая 2023, 10:58
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Штурмові дії воїнів Збройних сил України біля каналу в районі населеного пункту Ступочки у Краматорському районі Донецької області зафіксували на відео.


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Військовослужбовці передали команді аналітиків DeepState відеозапис роботи по ворогу, який було оприлюднено 12 травня.

Ще одне відео штурмових дій біля каналу в районі Ступочок, — написали у Телеграм-каналі DeepState.

Источник: Ракурс


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