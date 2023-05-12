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Штурмові дії у Краматорському районі показали ЗСУ
Штурмові дії у Краматорському районі показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182936-shturmovi-diyi-u-kramatorskomu-rayoni-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Штурмові дії воїнів Збройних сил України біля каналу в районі населеного пункту Ступочки у Краматорському районі Донецької області зафіксували на відео.
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Військовослужбовці передали команді аналітиків DeepState відеозапис роботи по ворогу, який було оприлюднено 12 травня.
Ще одне відео штурмових дій біля каналу в районі Ступочок, — написали у Телеграм-каналі DeepState.
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