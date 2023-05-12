Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Штурмові дії у Краматорському районі показали ЗСУ

Штурмові дії у Краматорському районі показали ЗСУ (ВІДЕО)

12 тра 2023, 10:58
999

Штурмові дії воїнів Збройних сил України біля каналу в районі населеного пункту Ступочки у Краматорському районі Донецької області зафіксували на відео.


.

Військовослужбовці передали команді аналітиків DeepState відеозапис роботи по ворогу, який було оприлюднено 12 травня.

Ще одне відео штурмових дій біля каналу в районі Ступочок, — написали у Телеграм-каналі DeepState.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів