Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ отбросили армию рф назад на некоторых направлениях - Зеленский после Ставки
ВСУ отбросили армию рф назад на некоторых направлениях — Зеленский после Ставкиhttps://racurs.ua/n182943-vsu-otbrosili-armiu-rf-nazad-na-nekotoryh-napravleniyah-zelenskiy-posle-stavki.htmlРакурс
Сили оборони України відкинули окупаційну армію росії назад на деяких напрямках. Про це 12 травня заявив президент Володимир Зеленський після Ставки верховного головнокомандувача.
.
Глава держави заслухав про актуальну ситуацію на фронті та у тилу:
головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
міністра оборони Олексія Резнікова;
керівництво Генерального штабу;
нового очільника Мінстратегпрому Олександра Камишина.
Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна, — написав Зеленський.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...