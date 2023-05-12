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Ракурс
ВСУ отбросили армию рф назад на некоторых направлениях - Зеленский после Ставки

ВСУ отбросили армию рф назад на некоторых направлениях — Зеленский после Ставки

12 мая 2023, 12:58
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Сили оборони України відкинули окупаційну армію росії назад на деяких напрямках. Про це 12 травня заявив президент Володимир Зеленський після Ставки верховного головнокомандувача.


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Глава держави заслухав про актуальну ситуацію на фронті та у тилу:

  • головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

  • міністра оборони Олексія Резнікова;

  • керівництво Генерального штабу;

  • нового очільника Мінстратегпрому Олександра Камишина.

Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна, — написав Зеленський.

Источник: Ракурс


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