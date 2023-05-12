ВСУ отбросили армию рф назад на некоторых направлениях - Зеленский после Ставки

https://racurs.ua/n182943-vsu-otbrosili-armiu-rf-nazad-na-nekotoryh-napravleniyah-zelenskiy-posle-stavki.html

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Сили оборони України відкинули окупаційну армію росії назад на деяких напрямках. Про це 12 травня заявив президент Володимир Зеленський після Ставки верховного головнокомандувача.

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Глава держави заслухав про актуальну ситуацію на фронті та у тилу:

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

міністра оборони Олексія Резнікова;

керівництво Генерального штабу;

нового очільника Мінстратегпрому Олександра Камишина.