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ЗСУ відкинули армію рф назад на деяких напрямках - Зеленський після Ставки
ЗСУ відкинули армію рф назад на деяких напрямках — Зеленський після Ставкиhttps://racurs.ua/ua/n182943-zsu-vidkynuly-armiu-rf-nazad-na-deyakyh-napryamkah-zelenskyy-pislya-stavky.htmlРакурс
Сили оборони України відкинули окупаційну армію росії назад на деяких напрямках. Про це 12 травня заявив президент Володимир Зеленський після Ставки верховного головнокомандувача.
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Глава держави заслухав про актуальну ситуацію на фронті та у тилу:
головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
міністра оборони Олексія Резнікова;
керівництво Генерального штабу;
нового очільника Мінстратегпрому Олександра Камишина.
Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна, — написав Зеленський.
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