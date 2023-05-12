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Пилот дрона «Черных запорожцев» показал, как горит РСЗО «Торнадо-Г» рф

Пилот дрона «Черных запорожцев» показал, как горит РСЗО «Торнадо-Г» рф (ВИДЕО)

12 мая 2023, 13:50
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Пілот дрона 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України поцілив у російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» (модифікація РСЗВ БМ-21 «Град»).


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Мрія пілота БПЛА — щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло… але дуууже гарно горіло. Епічно, — йдеться у повідомленні 72-ї бригади.

Источник: Ракурс


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