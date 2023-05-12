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Пілот дрона “Чорних запорожців” показав, як палає РСЗВ «Торнадо-Г» рф
Пілот дрона «Чорних запорожців» показав, як палає РСЗВ «Торнадо-Г» рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182944-pilot-drona-chornyh-zaporojciv-pokazav-yak-palaie-rszv-tornado-g-rf-video.htmlРакурс
Пілот дрона 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України поцілив у російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» (модифікація РСЗВ БМ-21 «Град»).
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Мрія пілота БПЛА — щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло… але дуууже гарно горіло. Епічно, — йдеться у повідомленні 72-ї бригади.
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