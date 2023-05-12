Пілот дрона 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України поцілив у російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» (модифікація РСЗВ БМ-21 «Град»).

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Мрія пілота БПЛА — щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло… але дуууже гарно горіло. Епічно, — йдеться у повідомленні 72-ї бригади.