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Пілот дрона “Чорних запорожців” показав, як палає РСЗВ «Торнадо-Г» рф

Пілот дрона «Чорних запорожців» показав, як палає РСЗВ «Торнадо-Г» рф (ВІДЕО)

12 тра 2023, 13:50
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Пілот дрона 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України поцілив у російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» (модифікація РСЗВ БМ-21 «Град»).


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Мрія пілота БПЛА — щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло… але дуууже гарно горіло. Епічно, — йдеться у повідомленні 72-ї бригади.

Джерело: Ракурс


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