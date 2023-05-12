Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Крыму упал военный Ми-28, российский экипаж не выжил
В Крыму упал военный Ми-28, российский экипаж не выжилhttps://racurs.ua/n182957-v-krymu-upal-voennyy-mi-28-rossiyskiy-ekipaj-ne-vyjil.htmlРакурс
В окупованому росією Джанкойському районі Криму впав військовий вертоліт МІ-28. Обидва пілоти загинули. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на своє Міноборони.
.
При виконанні планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі зазнав аварії гелікоптер Мі-28. Попередня причина — відмова техніки, — заявили у міністерстві війни рф.
Міноборони стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.
Ударний вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець» призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, малошвидкісних повітряних цілей, що низько летять, а також живої сили на полі бою, йдеться у довідці на сайті Міноборони рф.
Читайте также
Разбитый Ми-35М россиян обнаружили на Харьковщине (ФОТО)
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...