У Криму впав військовий Мі-28, російський екіпаж не вижив

https://racurs.ua/ua/n182957-u-krymu-vpav-viyskovyy-mi-28-rosiyskyy-ekipaj-ne-vyjyv.html

Ракурс

В окупованому росією Джанкойському районі Криму впав військовий вертоліт МІ-28. Обидва пілоти загинули. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на своє Міноборони.

.

При виконанні планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі зазнав аварії гелікоптер Мі-28. Попередня причина — відмова техніки, — заявили у міністерстві війни рф.

Міноборони стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

Ударний вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець» призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, малошвидкісних повітряних цілей, що низько летять, а також живої сили на полі бою, йдеться у довідці на сайті Міноборони рф.