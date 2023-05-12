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Ракурс
У Криму впав військовий Мі-28, російський екіпаж не вижив

У Криму впав військовий Мі-28, російський екіпаж не вижив

12 тра 2023, 17:36
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В окупованому росією Джанкойському районі Криму впав військовий вертоліт МІ-28. Обидва пілоти загинули. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на своє Міноборони.


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При виконанні планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі зазнав аварії гелікоптер Мі-28. Попередня причина — відмова техніки, — заявили у міністерстві війни рф.

Міноборони стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

Ударний вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець» призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, малошвидкісних повітряних цілей, що низько летять, а також живої сили на полі бою, йдеться у довідці на сайті Міноборони рф.

Джерело: Ракурс


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