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На Київщині виявили тіло російського пілота, фото: МВС
Тіло російського пілота виловили у Київському водосховищі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182847-tilo-rosiyskogo-pilota-vylovyly-u-kyyivskomu-vodoshovyschi-foto.htmlРакурс
У Київському водосховищі виявили тіло російського пілота.
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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє прес-служба МВС України.
Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24, — вказано в повідомленні.
За інформацією «24 каналу», загиблий — старший лейтенант Манкішев Р., гелікоптер Мі-24 якого збили над акваторією Київського водосховища ще у лютому-березні 2022 року. Таким чином, його тіло проплавало у водоймі понад рік.
Загиблий окупант був у військовій формі та з відкритим парашутом.
Джерело: МВС, «24 канал»
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