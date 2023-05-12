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Ракурс
ВСУ нанесли прицельные удары по Луганску

ВСУ нанесли прицельные удары по Луганску (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2023, 19:15
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У тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму.


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Місцеві повідомляють, що перед вибухами чули звук, який схожий на проліт ракети.

Російські ЗМІ повідомляють про два вибухи. Можливо, постраждало нафтосховище. На відео видно величезну пожежу.

Источник: Ракурс


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