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ВСУ нанесли прицельные удары по Луганску
ВСУ нанесли прицельные удары по Луганску (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n182963-vsu-nanesli-pricelnye-udary-po-lugansku-foto-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму.
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Місцеві повідомляють, що перед вибухами чули звук, який схожий на проліт ракети.
Російські ЗМІ повідомляють про два вибухи. Можливо, постраждало нафтосховище. На відео видно величезну пожежу.
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