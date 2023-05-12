ЗСУ завдали прицільних ударів по Луганську

https://racurs.ua/ua/n182963-zsu-zavdaly-prycilnyh-udariv-po-lugansku-foto-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму.

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Місцеві повідомляють, що перед вибухами чули звук, який схожий на проліт ракети.

Російські ЗМІ повідомляють про два вибухи. Можливо, постраждало нафтосховище. На відео видно величезну пожежу.