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Ракурс
Несокрушимая Марьинка – город, которого больше не существует

Несокрушимая Марьинка — город, которого больше не существует (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2023, 21:49
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Мар’їнка у ці дні — вщент розбите містечко на Донеччині.


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Залишки та руїни незламної Мар’їнки, за яку вже рік тривають бої з московитами, сфотографували Костянтин та Влада Ліберови. На їхніх фото з дрону — жахливі кадри того, що залишилося від міста після спроб її «звільнення» російською армією.

Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

Жорстокі бої тут тривають щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття, — йдеться у повідомленні авторів фото та відео Костянтина та Влада Ліберових.

Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

У травні Генштаб щодня відзначає Мар’їнку та Бахмут як місця найбільш жорстоких боїв з рашистами на Донеччині.

Источник: Ракурс


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