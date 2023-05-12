Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

Незламна Мар’їнка — місто, якого більше не існує (ФОТО, ВІДЕО)

12 тра 2023, 21:49
999

Мар’їнка у ці дні — вщент розбите містечко на Донеччині.


.

Залишки та руїни незламної Мар’їнки, за яку вже рік тривають бої з московитами, сфотографували Костянтин та Влада Ліберови. На їхніх фото з дрону — жахливі кадри того, що залишилося від міста після спроб її «звільнення» російською армією.

Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

Жорстокі бої тут тривають щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття, — йдеться у повідомленні авторів фото та відео Костянтина та Влада Ліберових.

Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

У травні Генштаб щодня відзначає Мар’їнку та Бахмут як місця найбільш жорстоких боїв з рашистами на Донеччині.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів