Незламна Мар’їнка - місто, якого більше не існує

https://racurs.ua/ua/n182971-nezlamna-mar-yinka-misto-yakogo-bilshe-ne-isnuie-foto.html

Ракурс

Мар’їнка у ці дні — вщент розбите містечко на Донеччині.

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Залишки та руїни незламної Мар’їнки, за яку вже рік тривають бої з московитами, сфотографували Костянтин та Влада Ліберови. На їхніх фото з дрону — жахливі кадри того, що залишилося від міста після спроб її «звільнення» російською армією.

Жорстокі бої тут тривають щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття, — йдеться у повідомленні авторів фото та відео Костянтина та Влада Ліберових.

У травні Генштаб щодня відзначає Мар’їнку та Бахмут як місця найбільш жорстоких боїв з рашистами на Донеччині.