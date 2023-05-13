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СМИ сообщают о новом взрыве в оккупированном Луганске, над городом густой столб дыма

СМИ сообщают о новом взрыве в оккупированном Луганске, над городом густой столб дыма

13 мая 2023, 10:12
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Російські ЗМІ і Телеграм-канали повідомляють про нові вибухи в окупованому Луганську, які сталися вранці 13 травня.


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В одному з районів міста у повітря підіймається густий дим. Пишуть про приліт у прилеглому селищі Катеринівка (Ювілейне).

Нагадаємо, увечері 12 травня у розташованому глибоко за лінією фронту Луганську сталися два потужні вибухи.

Колишній «посол» так званої лнр у Москві Родіон Мірошник звинуватив у вибуху ЗСУ — за його словами вдарили по підприємству з виробництва полімерних виробів Poly-Pack у Луганську, почалася пожежа, інформації про постраждалих поки що немає.

Источник: Ракурс


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