ЗМІ повідомляють про новий вибух в окупованому Луганську, над містом густий стовп диму

https://racurs.ua/ua/n182980-zmi-povidomlyaut-pro-novyy-vybuh-v-okupovanomu-lugansku-nad-mistom-gustyy-stovp-dymu.html

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Російські ЗМІ і Телеграм-канали повідомляють про нові вибухи в окупованому Луганську, які сталися вранці 13 травня.

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В одному з районів міста у повітря підіймається густий дим. Пишуть про приліт у прилеглому селищі Катеринівка (Ювілейне).

Нагадаємо, увечері 12 травня у розташованому глибоко за лінією фронту Луганську сталися два потужні вибухи.

Колишній «посол» так званої лнр у Москві Родіон Мірошник звинуватив у вибуху ЗСУ — за його словами вдарили по підприємству з виробництва полімерних виробів Poly-Pack у Луганську, почалася пожежа, інформації про постраждалих поки що немає.