Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухи у Луганську - що відомо
Вибухи у Луганську — що відомо (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182973-vybuhy-u-lugansku-scho-vidomo-foto-video.htmlРакурс
Увечері 12 травня в Луганську пролунали вибухи.
.
Ватажок придуманої росіянами лнр Леонід Пасічник поклав провину за вибухи на Україну. Він заявив, що у так званий «День Республіки» було обстріляно Ленінський район міста (лнр «проголосила незалежність» від України 12 травня 2014 року — «Ракурс»).
Як передає «Суcпільне» з посиланням на місцевих жителів, вибухи пролунали в районі заводу в центральній частині міста. У соцмережах з’явилися кадри зі стовпом чорного диму.
Українські телеграм-канали та ЗМІ повідомляють, що горить «100-й машинобудівний завод», на території якого зараз знаходиться виробник хімікатів «Поліпак». У мережах з’явилося відео підприємства, що горить, у якого практично знесено дах.
Цю інформацію розповсюдило й російське пропагандистське інформагентство ТАРС з посиланням на колишнього «посла лнр» у Москві Родіона Мірошника, додавши, що відомостей про постраждалих поки що немає.
Росіяни публікують кадри з місця вибухів у Луганську. Заявляють, що «українські війська випустили дві ракети».
Як розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, у Луганську запалав машинобудівний завод.
Що там росіяни розташовували та ремонтували — не важко здогадатися, — зауважив голова ОВА.
Поки неясно, чим було завдано удару. Пропагандисти рф цитують військового з фейкової лнр підполковника «народної міліції лнр» у відставці Андрія Марочка. Він заявив, що ЗСУ нібито використовували при обстрілі Луганська ракети з дальністю польоту 150 км.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...