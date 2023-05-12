Вибухи у Луганську - що відомо

https://racurs.ua/ua/n182973-vybuhy-u-lugansku-scho-vidomo-foto-video.html

Ракурс

Увечері 12 травня в Луганську пролунали вибухи.

.

Ватажок придуманої росіянами лнр Леонід Пасічник поклав провину за вибухи на Україну. Він заявив, що у так званий «День Республіки» було обстріляно Ленінський район міста (лнр «проголосила незалежність» від України 12 травня 2014 року — «Ракурс»).

Як передає «Суcпільне» з посиланням на місцевих жителів, вибухи пролунали в районі заводу в центральній частині міста. У соцмережах з’явилися кадри зі стовпом чорного диму.

Українські телеграм-канали та ЗМІ повідомляють, що горить «100-й машинобудівний завод», на території якого зараз знаходиться виробник хімікатів «Поліпак». У мережах з’явилося відео підприємства, що горить, у якого практично знесено дах.

Цю інформацію розповсюдило й російське пропагандистське інформагентство ТАРС з посиланням на колишнього «посла лнр» у Москві Родіона Мірошника, додавши, що відомостей про постраждалих поки що немає.

Росіяни публікують кадри з місця вибухів у Луганську. Заявляють, що «українські війська випустили дві ракети».

Як розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, у Луганську запалав машинобудівний завод.

Що там росіяни розташовували та ремонтували — не важко здогадатися, — зауважив голова ОВА.

Поки неясно, чим було завдано удару. Пропагандисти рф цитують військового з фейкової лнр підполковника «народної міліції лнр» у відставці Андрія Марочка. Він заявив, що ЗСУ нібито використовували при обстрілі Луганська ракети з дальністю польоту 150 км.