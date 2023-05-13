Четыре "шахеда" по Хмельницкому - какая ситуация в городе

Четыре «шахеда» по Хмельницкому — какая ситуация в городеhttps://racurs.ua/n182982-chetyre-shaheda-po-hmelnickomu-kakaya-situaciya-v-gorode.htmlРакурс
Усі чотири «шахеди», які не збили сили ППО у ніч проти 13 травня, влучили по Хмельницькій області.
Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Кількість постраждалих від обстрілу Хмельниччини зросла до 11 людей, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
Йдеться переважно про порізи склом. Одна особа госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Пошкоджено сотні будинків.
Приліт був не по обласному центру, а по сусідній громаді, — сказав Симчишин.
Проте внаслідок влучання в об'єкт на території однієї з громад Хмельницького району в обласному центрі вибуховими хвилями пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Симчишин зазначив, що кількість поранених може збільшуватися, бо люди постійно звертаються до травмпункту міської лікарні.
За словами мера, внаслідок російської атаки суттєво постраждала саме житлова інфраструктура — сотні будинків, це й багатоповерхові, і приватні житлові будинки. Переважно пошкоджено дахи, стелі, двері, вікна. Постраждало багато навчальних закладів, а також об'єкти культури, промислові та комерційні приміщення, адміністративні будівлі. Ступінь пошкодження — дахи, стелі, балкони, двері, вікна.
Тим часом «Укрзалізниця» повідомила, що для всіх пасажирів, які через атаку по Хмельниччині спізнюються у дорозі, розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.
- Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл — Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.
- Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.
- Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва — вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс № 716 забере поїзд № 868 Гречани-Київ.
- Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля — вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об’їзним шдяхом саме через Козятин.
- Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля — очікуйте пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.
- Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.