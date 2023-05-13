Четыре "шахеда" по Хмельницкому - какая ситуация в городе

https://racurs.ua/n182982-chetyre-shaheda-po-hmelnickomu-kakaya-situaciya-v-gorode.html

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Усі чотири «шахеди», які не збили сили ППО у ніч проти 13 травня, влучили по Хмельницькій області.

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Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Кількість постраждалих від обстрілу Хмельниччини зросла до 11 людей, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Йдеться переважно про порізи склом. Одна особа госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Пошкоджено сотні будинків.

Приліт був не по обласному центру, а по сусідній громаді, — сказав Симчишин.

Проте внаслідок влучання в об'єкт на території однієї з громад Хмельницького району в обласному центрі вибуховими хвилями пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Симчишин зазначив, що кількість поранених може збільшуватися, бо люди постійно звертаються до травмпункту міської лікарні.

За словами мера, внаслідок російської атаки суттєво постраждала саме житлова інфраструктура — сотні будинків, це й багатоповерхові, і приватні житлові будинки. Переважно пошкоджено дахи, стелі, двері, вікна. Постраждало багато навчальних закладів, а також об'єкти культури, промислові та комерційні приміщення, адміністративні будівлі. Ступінь пошкодження — дахи, стелі, балкони, двері, вікна.

Тим часом «Укрзалізниця» повідомила, що для всіх пасажирів, які через атаку по Хмельниччині спізнюються у дорозі, розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.