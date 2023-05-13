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Еще один истребитель упал на территории брянской области рф. Фото:
Самолетопад в россии — СМИ сообщают о падении еще одного истребителяhttps://racurs.ua/n182995-samoletopad-v-rossii-smi-soobschaut-o-padenii-esche-odnogo-istrebitelya.htmlРакурс
Ще один російський літак, ймовірно, розбився сьогодні, 13 травня, в брянській області росії.
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За даними російської пропаганди, мова йде про винищувач Су-35 або штурмовик Су-25. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Baza та низка кремлівських так званих воєнкорів.
Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у стародубському районі брянської області, — пише Baza.
А тим часом влада брянської області підтвердила падіння одного з вертольотів. Там заявили, що внаслідок падіння гвинтокрила в клинцях постраждала жінка. Також пошкоджено п’ять домоволодінь.
Раніше повідомлялося, що 13 травня в брянській області рф впав вертоліт, який перед «приземленням» довго кружляв над містом клинці, а потім звалився на приватний будинок.
Згодом росЗМІ заявили, що у місті стародуб брянської області впав ще один вертоліт. Також з’явилася інформація та відео падіння винищувача-бомбардувальника Су-34.
Росіяни вже шукають якихось «диверсантів», які начебто можуть бути причетні до атаки на російські літаки та гелікоптери. Пропаганда пише, що вони «потрапили під точковий обстріл, коли поверталися з бойового завдання».
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