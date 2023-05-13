Крім вертольота, в росії впав біля кордону з Україною Су-34

https://racurs.ua/ua/n182991-krim-vertolota-v-rosiyi-vpav-bilya-kordonu-z-ukrayinou-su-34-video.html

Ракурс

Винищувач Су-34 зазнав аварії в Брянській області. Про це повідомили в екстрених службах.

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Су-34 впав неподалік українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється, — сказав співрозмовник пропагандистського російського агентства ТАСС.

За його словами, обставини катастрофи з’ясовуються.

Росіяни підозрюють діяльність української ДРГ, тому запровадили план «Перехоплення», пишуть соцмережі.

Раніше у Брянській області розбився вертоліт Мі-8. Загинули два члени екіпажу.

Мер міста Клинці сказав ТАСС, що внаслідок падіння вертольота руйнувань на землі немає. У соцмережах та інформаційних каналах з’явилося вже кілька відео падіння вертольота, і геолокація ними дозволяє припустити, що Мі-8 впав у межах міста або десь біля його південно-західної околиці.

У суботу вдень над містом Клинці Брянської області росії вибухнув і впав гелікоптер Мі-8. Від Клинців до найближчої точки українського кордону — майже 50 км. Користувачі соцмереж припускають, виходячи з картини події, що російський гелікоптер був збитий російськими ж зенітниками, але надійних підтверджень (або спростування) цієї версії поки немає.