У Брянській області поряд із приватним сектором упав вертоліт

https://racurs.ua/ua/n182989-u-bryanskiy-oblasti-rf-poryad-iz-pryvatnym-sektorom-upav-vertolit-video.html

Ракурс

У місті Клинці у Брянській області впав вертоліт. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАРС із посиланням на екстрені служби.

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Baza пише, що гелікоптер впав у місті Клинці. За даними видання, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом та впав у приватному секторі. Співрозмовник ТАРС заявив, що, за попередніми даними, вертоліт упав через пожежу двигуна.

На відеозаписах, які публікують у мережі, видно, що перед падінням вертоліт спалахнув.

Частина коментаторів у соцмережах і деякі російські телеграм-канали, зокрема близький до Міністерства оборони «Рибар», стверджують, що гелікоптер збила зенітна ракета. ТАРС із посиланням на свої джерела повідомляє, що попередньою причиною падіння вертольота у Брянській області вважається пожежа двигуна.

Жодної інформації про загиблих чи постраждалих на момент виходу новини немає. За даними ТАРС, поки що не виявлено навіть уламків гелікоптера. Відомо, що він упав неподалік міста.

Це вже другий подібний інцидент за останні дні. Напередодні Міністерство оборони повідомило про падіння гелікоптера в анексованому Криму — обидва пілоти Мі-28 загинули поблизу Джанкоя.