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Ще один винищувач впав на території брянської області рф. Фото: РосЗМІ

Літакопад в росії — ЗМІ повідомляють про падіння ще одного винищувача

13 тра 2023, 16:18
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Ще один російський літак, ймовірно, розбився сьогодні, 13 травня, в брянській області росії.


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За даними російської пропаганди, мова йде про винищувач Су-35 або штурмовик Су-25. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал Baza та низка кремлівських так званих воєнкорів.

Спецслужби перевіряють інформацію про ще один літак, що впав у стародубському районі брянської області, — пише Baza.

А тим часом влада брянської області підтвердила падіння одного з вертольотів. Там заявили, що внаслідок падіння гвинтокрила в клинцях постраждала жінка. Також пошкоджено п’ять домоволодінь.

Раніше повідомлялося, що 13 травня в брянській області рф впав вертоліт, який перед «приземленням» довго кружляв над містом клинці, а потім звалився на приватний будинок.

Згодом росЗМІ заявили, що у місті стародуб брянської області впав ще один вертоліт. Також з’явилася інформація та відео падіння винищувача-бомбардувальника Су-34.

Росіяни вже шукають якихось «диверсантів», які начебто можуть бути причетні до атаки на російські літаки та гелікоптери. Пропаганда пише, що вони «потрапили під точковий обстріл, коли поверталися з бойового завдання».

Джерело: Ракурс


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