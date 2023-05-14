россия снова атаковала Украину ракетами. Фото:

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Масована ракетна атака була здійснена російською федерацією по Україні пізно ввечері 13 травня та вночі 14 травня.

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Під ворожим ударом, зокрема, опинився Тернопіль. Ввечері були влучання у складські приміщення, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. Виникла пожежа, яку взялися ліквідовувати співробітники ДСНС. Травми внаслідок вибухів дістали двоє цивільних, яким в лікарнях надають необхідну військову допомогу. Про це голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив у Telegram.

А о 5.00 14 травня був другий удар по Тернополю. Внаслідок атаки крилатих ракет було зруйновано два та пошкоджено 12 дачних будинків. Також пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти і дев’ять вантажних автомобілів.

Вибухи гриміли й у Харкові, попередньо відомо, що місто атакували зенітними ракетами С-300. Міський голова Ігор Терехова повідомив, що прогриміли вибухи в Новобаварському району, були влучання в інфраструктурний об'єкт. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань.

Моніторингові Telegram-канали повідомляли про роботу української ППО в низці областей України.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що вночі війська рф намагалися виявити українські позиції сил ППО навколо столиці. Ворог запускав у повітряний простір навколо Києва розвідувальні БПЛА, які були успішно знищені на далеких підступах до міста.

Нагадаємо, вночі 13 травня країна-агресор рф атакувала Україну дронами-камікадзе. Чи не найбільше від ударів окупантів постраждала Хмельницька область. Чотири ворожі БПЛА поцілили в інфраструктурний об'єкт, у будинках вибивало вікна та двері. Місцева влада повідомляла про 30 постраждалих.