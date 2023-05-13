Наслідки обстрілу Хмельницької області. Фото: «Суспільне Хмельницький»

https://racurs.ua/ua/n182999-do-30-osib-zrosla-kilkist-postrajdalyh-u-hmelnyckiy-oblasti.html

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Російська повітряна атака «Шахедів» на Хмельницьку область призвела до поранень десятків цивільних.

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Станом на зараз кількість постраждалих майже досягла 30 осіб. Поранення легкі, тому життю людей нічого не загрожує. Двох постраждалих госпіталізували. Переважно у людей фіксували різані рани від осколків скла та ударні від падіння дверей, стель та іншого. Про це 13 травня міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, у Хмельницькій області вночі 13 травня пролунала серія вибухів — росіяни атакували регіон дронами-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок удару росіян постраждала 21 особа. Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури на території області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, під час нічної атаки росія застосувала проти України 21 БПЛА «Шахед». Силам протиповітряної оборони вдалися збити 17 ворожих дронів, чотири безпілотники-камікадзе вибухнули на Хмельниччині.