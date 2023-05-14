В воздушных силах отреагировали на авиакатастрофы в Брянской области. Фото:

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Падіння літаків та гелікоптерів зс росії у брянській області 13 травня сталося внаслідок роботи російської протиповітряної оборони.

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При цьому на території цього регіону були збиті три вертольоти, а не два, про які раніше заявляла російська пропаганда. Окупанти під час польоту «нарвалися на якісь неприємності». Про це 14 травня речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога, — зазначив він.

Ігнат також розповів, що ця авіаційна група мала атакувати Україну з півночі брянської області. Агресор такі атаки здійснюють щодня, застосовуючи керовані авіабомби.

Нагадаємо, 13 травня в брянській області росії впали два гелікоптери та два винищувачі. Внаслідок падіння цих машин загинули дев’ятеро російських пілотів. Силовики рф заявили про причетність якихось «диверсантів», які начебто збили два Мі-8, винищувач Су-35 та бомбардувальник Су-34.