Нові деталі падіння літаків та гелікоптерів у брянській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183003-vsi-zagynuly-novi-detali-padinnya-litakiv-ta-gelikopteriv-u-bryanskiy-oblasti.html

Ракурс

Дев’ятеро російських військових загинули внаслідок падіння двох гелікоптерів та двох винищувачів 13 травня в брянській області росії.

.

Ці два вертольоти Мі-8 та винищувачі Су-34 та Су-35 входили в одну авіагрупу. Літаки мали скинути бомби на територію Чернігівської області, а гелікоптери були на підстраховці. Зокрема, й евакуювати пілотів з «Су», якби літаки були підбиті українськими військовими. Про це повідомило російське видання «Комерсант».

Однак через падіння цих повітряних машин, всі екіпажі загинули. Зазначається, що у місті клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу. А в унецькому районі загинули три члени екіпажу другого Мі-8. Двоє пілотів Су-34 загинули у селі нижня, а пілот Су-35 став «двухсотим» у селі сурецький мураха.

Тим часом офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров упевнений, що всі літаки та гелікоптери сьогодні були збиті «диверсантами». Він не виключає, що російська ППО сама ж атакувала власні повітряні цілі.

Давайте будемо відвертими: зайти в один сектор і в ньому вразити одразу ж чотири цілі… Не знаю, скільки це потрібно пострілів, — цитує його видання «Новое время».

Нагадаємо, 13 травня стало справжнім кошмаром для російської військової авіації. У брянській області сьогодні впали два гелікоптери та два винищувачі. У росії вже шукають якихось «диверсантів», які начебто можуть бути причетні до атаки на ці повітряні машини.

Джерело: «Новое время»