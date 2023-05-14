Украина может пройти лето без отключений электроэнергии, фото:

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У ДТЕК не прогнозують повернення віялових відключень під час ремонтних робіт на атомних станціях цього літа.

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Дефіцит електроенергії під час активної ремонтної кампанії наприкінці травня, в червні та липні розраховують перекрити імпортом. Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє видання «Економічна правда».

Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді, — зазначив Сахарук. — Натомість наступна зима може бути проблемою наступна зима, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності.

За його словами, російські обстріли призвели до таких наслідків:

пошкоджено 75% теплової генерації;

для відновлення енергетичної системи потрібно поновити 12 тис. км ліній електропередач та майже 4 тис. розподільчих підстанцій;

на всіх енергоблоках українських атомних станцій потрібно провести ремонтні роботи, оскільки вони активно відпрацювали взимку.

Наразі чотири блоки вже перебувають у ремонті, ще один входить в ремонт на заміну палива та для того, щоб забезпечити нормальне стабільне функціонування системи наступного опалювального сезону.

У ДТЕК заплановано провести ремонт 28 енергоблоків до наступної зими.

Джерело: «Економічна правда»