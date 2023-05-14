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Україна може пройти літо без відключень електроенергії, фото:
Віялові відключення цього літа не очікуються — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n183028-viyalovi-vidkluchennya-cogo-lita-ne-ochikuutsya-dtek.htmlРакурс
У ДТЕК не прогнозують повернення віялових відключень під час ремонтних робіт на атомних станціях цього літа.
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Дефіцит електроенергії під час активної ремонтної кампанії наприкінці травня, в червні та липні розраховують перекрити імпортом. Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє видання «Економічна правда».
Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді, — зазначив Сахарук. — Натомість наступна зима може бути проблемою наступна зима, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності.
За його словами, російські обстріли призвели до таких наслідків:
- пошкоджено 75% теплової генерації;
- для відновлення енергетичної системи потрібно поновити 12 тис. км ліній електропередач та майже 4 тис. розподільчих підстанцій;
- на всіх енергоблоках українських атомних станцій потрібно провести ремонтні роботи, оскільки вони активно відпрацювали взимку.
Наразі чотири блоки вже перебувають у ремонті, ще один входить в ремонт на заміну палива та для того, щоб забезпечити нормальне стабільне функціонування системи наступного опалювального сезону.
У ДТЕК заплановано провести ремонт 28 енергоблоків до наступної зими.
Джерело: «Економічна правда»
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