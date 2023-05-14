Вручение премии Карла Великого, скриншот видео

https://racurs.ua/n183032-zelenskomu-i-narodu-ukrainy-vruchili-premiu-karla-velikogo-video.html

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Президент України Володимир Зеленський та український народ стали лауреатами престижної Міжнародної премії імені Карла Великого за 2023 рік.

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Вручення відбулося сьогодні, 14 травня, у німецькому місті Аахені, куди Зеленський прибув в ході свого візиту до Німеччини. Про це повідомляє Deutsche Welle.

На церемонії вручення, окрім Зеленського, виступили:

мер Аахена Сібіла Койпен;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Так, Шольц зазначив, що ця премія вперше вручається президентові і цілому народові.

Я думаю, це розумне рішення. Бо український народ і президент багато чого досягли, починаючи з 24 лютого 22 року. Неможливого. І з великою мужністю ваша країна захищається проти тотальної російської агресії небувалої сили, день за днем відбиває російських нападників. Російська війна зблизила європейські народи, — наголосив він.

Шольц також запевнив, що на шляху до Євросоюзу Україна має повну підтримку Німеччини.

Премія Карла Великого щорічно з 1950 року присуджується за внесок у об'єднання Європи тим, хто «вніс значний внесок у здійснення ідеалів, під якими засновано премію».

Премію названо на честь Карла Великого — короля франків, який вперше після падіння Римської імперії об'єднав більшу частину Західної та Центральної Європи та був у 800 році коронований у Римі як «імператор Заходу». Столицею його держави був Аахен, де він і похований.

Джерело: Deutsche Welle