Зеленскому и народу Украины вручили премию Карла Великого (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183032-zelenskomu-i-narodu-ukrainy-vruchili-premiu-karla-velikogo-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та український народ стали лауреатами престижної Міжнародної премії імені Карла Великого за 2023 рік.
Вручення відбулося сьогодні, 14 травня, у німецькому місті Аахені, куди Зеленський прибув в ході свого візиту до Німеччини. Про це повідомляє Deutsche Welle.
На церемонії вручення, окрім Зеленського, виступили:
- мер Аахена Сібіла Койпен;
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
- прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Так, Шольц зазначив, що ця премія вперше вручається президентові і цілому народові.
Я думаю, це розумне рішення. Бо український народ і президент багато чого досягли, починаючи з 24 лютого 22 року. Неможливого. І з великою мужністю ваша країна захищається проти тотальної російської агресії небувалої сили, день за днем відбиває російських нападників. Російська війна зблизила європейські народи, — наголосив він.
Шольц також запевнив, що на шляху до Євросоюзу Україна має повну підтримку Німеччини.
Премія Карла Великого щорічно з 1950 року присуджується за внесок у об'єднання Європи тим, хто «вніс значний внесок у здійснення ідеалів, під якими засновано премію».
Премію названо на честь Карла Великого — короля франків, який вперше після падіння Римської імперії об'єднав більшу частину Західної та Центральної Європи та був у 800 році коронований у Римі як «імператор Заходу». Столицею його держави був Аахен, де він і похований.
Джерело: Deutsche Welle