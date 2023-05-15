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Ракурс
"Стугна" уничтожает врага - видео ночной ликвидации российского танка

«Стугна» уничтожает врага — видео ночной ликвидации российского танка

15 мая 2023, 13:47
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Протитанкісти 66 мехбригади Збройних сил України знищили танк росіян.


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Бійці використали український ПТРК «Стугна-П». Танчик окупантів знищили у темну пору доби. український підрозділ підловив ворога у посадці і з першого пострілу знищив танк, коли той зупинився.

Відео протитанкісти опублікували на Фейсбук-сторінці 66 бригади.

Источник: Ракурс


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