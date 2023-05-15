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"Стугна" уничтожает врага - видео ночной ликвидации российского танка
«Стугна» уничтожает врага — видео ночной ликвидации российского танкаhttps://racurs.ua/n183055-stugna-unichtojaet-vraga-video-nochnoy-likvidacii-rossiyskogo-tanka.htmlРакурс
Протитанкісти 66 мехбригади Збройних сил України знищили танк росіян.
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Бійці використали український ПТРК «Стугна-П». Танчик окупантів знищили у темну пору доби. український підрозділ підловив ворога у посадці і з першого пострілу знищив танк, коли той зупинився.
Відео протитанкісти опублікували на Фейсбук-сторінці 66 бригади.
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