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Ракурс
"Стугна" нищить ворога - відео нічної ліквідації російського танка

«Стугна» нищить ворога — відео нічної ліквідації російського танка

15 тра 2023, 13:47
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Протитанкісти 66 мехбригади Збройних сил України знищили танк росіян.


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Бійці використали український ПТРК «Стугна-П». Танчик окупантів знищили у темну пору доби. український підрозділ підловив ворога у посадці і з першого пострілу знищив танк, коли той зупинився.

Відео протитанкісти опублікували на Фейсбук-сторінці 66 бригади.

Джерело: Ракурс


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