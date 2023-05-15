"Стугна" нищить ворога - відео нічної ліквідації російського танка

https://racurs.ua/ua/n183055-stugna-nyschyt-voroga-video-nichnoyi-likvidaciyi-rosiyskogo-tanka.html

Ракурс

Протитанкісти 66 мехбригади Збройних сил України знищили танк росіян.

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Бійці використали український ПТРК «Стугна-П». Танчик окупантів знищили у темну пору доби. український підрозділ підловив ворога у посадці і з першого пострілу знищив танк, коли той зупинився.

Відео протитанкісти опублікували на Фейсбук-сторінці 66 бригади.