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"Стугна" нищить ворога - відео нічної ліквідації російського танка
«Стугна» нищить ворога — відео нічної ліквідації російського танкаhttps://racurs.ua/ua/n183055-stugna-nyschyt-voroga-video-nichnoyi-likvidaciyi-rosiyskogo-tanka.htmlРакурс
Протитанкісти 66 мехбригади Збройних сил України знищили танк росіян.
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Бійці використали український ПТРК «Стугна-П». Танчик окупантів знищили у темну пору доби. український підрозділ підловив ворога у посадці і з першого пострілу знищив танк, коли той зупинився.
Відео протитанкісти опублікували на Фейсбук-сторінці 66 бригади.
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