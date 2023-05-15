Воздушные силы модернизировали штурмовики Су-25, полученные от Северной Македонии

https://racurs.ua/n183056-vozdushnye-sily-modernizirovali-shturmoviki-su-25-poluchennye-ot-severnoy-makedonii-foto.html

Ракурс

Українські Повітряні сили модернізували штурмовики Су-25, отримані від Північної Македонії.

.

Фото одного з літаків з’явилися в мережі. Льотчики 299-ої бригади тактичної авіації ім. Василя Никифорова провели фотосесію на фоні бойової машини з бортовим номером 51 «синій» — це колишній борт 121 ВПС Північної Македонії.

Нагадаємо, 2001 року Македонія, що утворилася на уламках Югославії, зазнала збройної агресії.

Президент Македонії звернувся за допомогою до тодішнього українського президента Леоніда Кучми, який одразу виділив бойову авіацію — вертольоти Мі-8, Мі-24, штурмовики Су-25, а також танки Т-72А.

Це був перший приклад, коли незалежна Україна допомогла молодій європейській країні, яка згодом — у 2020 році, була прийнята до НАТО як Північна Македонія.

У 2022 році македонці повернули Україні отримане 21 рік тому озброєння.